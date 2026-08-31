U. Católica vs O’Higgins: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Liga de Primera

La fecha 21° de la Liga de Primera finaliza con el atractivo partido entre Universidad Católica y O’Higgins, quienes se enfrentan este lunes en el Claro Arena.

Universidad Católica y O’Higgins bajan el telón a la fecha 21° de la Liga de Primera, enfrentándose este lunes en un trascendental partido.

Los Cruzados necesitan ganar para alcanzar a Universidad de Chile en el segundo lugar de la tabla de posiciones, posición que entrega clasificación para la próxima Copa Libertadores.

Por su parte, Los Celestes no pueden dejar escapar más puntos y están obligados a sumar para entrar en la lucha por el descenso.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de U. Católica vs O’Higgins?

El partido de Universidad Católica ante O’Higgins, válido por la fecha 21° de la Liga de Primera, será transmitido en vivo por TNT Sports Premium.

De manera online, este cotejo será emitido por la plataforma de streaming HBO MAX. Para eso, tienes que entrar con tu usuario y clave.

Hora del partido entre U. Católica y O’Higgins por la Liga de Primera

El duelo de La Franja contra El Capo de Provincia comienza a las 20:25 horas de Chile de este lunes 31 de agosto, disputándose en el Claro Arena.

El árbitro designado para este compromiso es Juan Lara, mientras que en el VAR estará Piero Maza.