Tras graves incidentes: Delegación Presidencial confirma que próximo partido de Coquimbo será sin público

Víctor Pino, delegado presidencial de Coquimbo, ratificó que el choque de Los Piratas contra Universidad de Concepción se disputará a puertas cerradas.

La Delegación Presidencial de Coquimbo tomó la primera medida tras los incidentes ocurridos en el partido entre Los Piratas y Huachipato, donde una bomba de estruendo cayó sobre el arquero de Los Acereros, Christian Bravo.

Ante esta situación, la autoridad decidió que el siguiente encuentro del Aurinegro en condición de local sea sin público.

Esto quiere decir que el Barbón jugará a puertas cerradas contra Universidad de Concepción, duelo que está fijado para este miércoles 2 de septiembre a las 18:00 horas.





Delegación Presidencial no autoriza presencia de público en Coquimbo

Víctor Pino, delegado presidencial de la región, comentó que “se determinó en reunión sostenida este lunes con todos los involucrados, que el encuentro de este miércoles ante la Universidad de Concepción se jugará sin público”.

En declaraciones recogidas por el Diario El Día, Pino afirmó que habrá “un refuerzo de la seguridad en el exterior del estadio, medida que fue aceptada de forma unánime”.

“Los hechos ocurridos demuestran que los controles de acceso fueron vulnerados por un grupo de antisociales. No vamos a tolerar que la irresponsabilidad de unos pocos ponga en riesgo la integridad de los deportistas ni de las familias”, agregó.

Esto se suma a las sanciones que podría recibir Coquimbo de parte del Tribunal de Disciplina de la ANFP, lo que se resolverá en las próximas horas.