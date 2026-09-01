Claudio Bravo rememoró primer retiro de Messi de la Selección Argentina: “Lo encontré solo”

El ex arquero de La Roja habló sobre la histórica victoria de La Roja en la Copa América Centenario, lo que colmó la paciencia de La Pulga que anunció que no continuaría defendiendo a La Albiceleste.

Claudio Bravo, ex capitán de La Roja, abordó el anuncio de Lionel Messi de no continuar jugando en la Selección Argentina.

La Pulga decidió retirarse por segunda vez de La Albiceleste, repitiendo lo del 2016 luego de que la derrota contra Chile en la final de la Copa América Centenario.

Sobre esto último, el ex arquero recordó el fuerte momento que vivió el rosarino al sufrir una frustración con el conjunto trasandino.





El recuerdo de Claudio Bravo sobre el primer retiro de Messi de Argentina

En su rol de comentarista de ESPN, el otrora portero rememoró que en ese instante eran compañeros en el Barcelona y que “me tocó tenerlo dentro del vestuario cuando fueron más criticados. Fue el momento más cuestionado en relación a la Selección Argentina y a sus jugadores”.

“Tengo ese recuerdo bien fresco de cuando él renuncia después de la tanda de penales, donde está la celebración nuestra y te encuentras la grandeza de este jugador en absoluta soledad“, agregó.

Bravo remarcó que tras la tanda de penales, donde Messi falló el suyo, “me lo encontré solo ese día en los asientos de la banca, absolutamente solo. Estamos hablando del mejor jugador de la historia de este deporte”.

“Ahí ves las dos caras: La del éxito y la cara de la derrota. En el éxito, olvídate la cantidad de personas que te pueden rodear y las cosas buenas, pero conocí la parte negativa que tiene el fútbol en relación a los ídolos”, añadió.

Meses después de anunciar su primer retiro, el delantero volvió y encaminó el exitoso proceso que culminó con la obtención de dos Copas Américas y el Mundial de Qatar 2022.