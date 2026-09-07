“Tiene que afirmarse”: Así reaccionaron hinchas de Colo Colo al debut de Vozinha en la Liga de Primera

El arquero sumó minutos por primera vez en el torneo local en el empate ante Huachipato. Pese a que no tuvo grandes intervenciones, el caboverdiano generó un momento de nerviosismo en los fanáticos al salir a cortar un centro.

Vozinha fue la gran sorpresa que presentó Colo Colo en el empate 0-0 ante Huachipato, partido disputado este domingo en Concepción.

Tras sumar minutos ante Unión Española por Copa Chile hace casi dos semanas, el arquero de Cabo Verde fue titular y tuvo su esperado estreno en la Liga de Primera.

Pese a que casi no tuvo intervenciones, el portero sí pasó un momento de nerviosismo al salir a cortar de mala forma un centro que le terminó quedando a un delantero Acerero muy cerca del área, aunque la jugada fue anulada por posición adelantada.





La reacción de los hinchas de Colo Colo a nuevo partido de Vozinha

El debut del africano por el torneo local generó varias reacciones de los hinchas del Cacique, quienes siguieron con atención su desempeño.

Los fanáticos se mostraron muy exigentes con una de las figuras del reciente Mundial, remarcando su error en la acción invalidada.

“Colo Colo necesita un arquero de jerarquía”, “tiene que afirmarse” o “lo mejor que ha mostrado son los seguidores”, fueron solamente algunos de los comentarios.

Cabe recordar que el entrenador Fernando Ortiz optó por darle la titularidad por encima de Gabriel Maureira, joven de 19 años que pretende recuperar el puesto en el próximo choque frente a Deportes Concepción.

Mira los comentarios acá

Pasó Vozinha y dijo que ni en Cabo Verde habían canchas tan malas — Cristóbal Araya (@totearaya91) September 6, 2026

Ni Vozinha Ni Maureira son Arqueros confiables para CC. — PUNTERO (otra vez) (@benjitvvv) September 6, 2026

Huachipato fue mejorando y colo colo se mantuvo, vozinha cometió un error pero mantuvo en 0 en su segundo partido, la cancha estaba insufrible, dentro de todo salio bien. — Mauricio Andres 🎬 (@Mcasanovae) September 6, 2026

Colo-Colo necesita un arquero de jerarquía para la Libertadores. No veo ni a Vozinha ni a Maureira en Copa. A lo más De Paul, pero hay q ver como viene — Joaquin (@jotesep) September 6, 2026

Lo mejor q ha mostrado Vozinha es la cantidad d seguidores — Camilo (@CamiloNicolas25) September 6, 2026

Cuando salga un equipo que se atreva a patear al arco Vozinha lo pasará mal, tiene muchos ripios técnicos. — N€lson Robl€s  🇫🇮⚽️😄 (@thelokato) September 6, 2026

De Paul con sus muchos ripios es más arquero que Vozinha y Maureira en el aspecto técnico.#VamosColoColo — Antonio F (@Antonio_Fran1) September 6, 2026

Vozinha fue puro marketing, y no tiene nada de malo, pero déjalo para la copa Chile….

Maureria es joven comete errores pero ha cumplido, o sino imposible estar en la posición que estamos en la tabla #VamosColoColo — sebastian (@Badbooni) September 6, 2026

Reitero Vozinha tiene errores basicos hasta para los de tercera, se le cae mucho la pelota y cuando la caga no recupera la posición, es como que le da vergüenza y se queda parado moviendo las manos, eso no es de atleta profesional. #VamosColoColo — 1843 📌 (@NavidadFutura) September 6, 2026