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“Tiene que afirmarse”: Así reaccionaron hinchas de Colo Colo al debut de Vozinha en la Liga de Primera

El arquero sumó minutos por primera vez en el torneo local en el empate ante Huachipato. Pese a que no tuvo grandes intervenciones, el caboverdiano generó un momento de nerviosismo en los fanáticos al salir a cortar un centro.

Marcelo Barrientos
Por Marcelo Barrientos

Periodista Digital

Vozinha fue la gran sorpresa que presentó Colo Colo en el empate 0-0 ante Huachipato, partido disputado este domingo en Concepción.

Tras sumar minutos ante Unión Española por Copa Chile hace casi dos semanas, el arquero de Cabo Verde fue titular y tuvo su esperado estreno en la Liga de Primera.

Pese a que casi no tuvo intervenciones, el portero sí pasó un momento de nerviosismo al salir a cortar de mala forma un centro que le terminó quedando a un delantero Acerero muy cerca del área, aunque la jugada fue anulada por posición adelantada.

La reacción de los hinchas de Colo Colo a nuevo partido de Vozinha

El debut del africano por el torneo local generó varias reacciones de los hinchas del Cacique, quienes siguieron con atención su desempeño.

Los fanáticos se mostraron muy exigentes con una de las figuras del reciente Mundial, remarcando su error en la acción invalidada.

“Colo Colo necesita un arquero de jerarquía”, “tiene que afirmarse” o “lo mejor que ha mostrado son los seguidores”, fueron solamente algunos de los comentarios.

Cabe recordar que el entrenador Fernando Ortiz optó por darle la titularidad por encima de Gabriel Maureira, joven de 19 años que pretende recuperar el puesto en el próximo choque frente a Deportes Concepción.

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