“La historia continúa”: Erick Pulgar sentencia su futuro y renueva contrato con el Flamengo

Tras varias semanas de especulaciones, el Mengao oficializó en sus redes sociales la extensión del vínculo del antofagastino.

Erick Pulgar definió su futuro. Tras varias semanas de especulaciones, el chileno finalmente renovó su contrato con el Flamengo.

El Mengao anunció este miércoles la extensión del vínculo con el chileno, quien se mantendrá en el club brasileño hasta el 2029.

“La historia continúa. Nuestro número 5 ha renovado su contrato. Honrando nuestros colores desde 2022, Pulgar seguirá con nosotros y vistiendo el Manto Sagrado”, destacó la institución.





La situación del antofagasta se dio luego de rumores que lo ubicaban en Arabia Saudita o hasta en el AS Mónaco de Francia, negociaciones que no prosperaron.

Con el conjunto carioca, el volante ha jugado 172 partidos y consiguió varios títulos, entre los que está 2 Copas Libertadores y el Brasileirao 2025.

Su gran rendimiento le permitió integrar el equipo ideal de América el año pasado, convirtiéndose en pieza fundamental para el Flamengo.