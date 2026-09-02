Tras sufrir grave lesión: Emilio Shea publica sentido mensaje y agradece masivas muestras de apoyo

El rugbista nacional alzó la voz luego del brutal tackle de parte de Joaquín Myszka, quien fue suspendido a causa de esta situación.

Emilio Shea se pronunció por primera vez de la grave lesión sufrida en el partido entre Chile XV y Uruguay XV en Talcahuano, donde recibió un brutal tackle ilegal por parte del charrúa Joaquín Myszka.

El parte médico confirmó que el seleccionado nacional sufrió una lesión multiligamentaria en su rodilla derecha, lo que pone en duda su participación para el Mundial 2027 debido a que se estima un tiempo de recuperación de un año.

A pocos días de lo ocurrido, y tras la sanción de 13 semanas para el uruguayo, el deportista alzó la voz y reconoció: “Han sido días duros, tratando de aceptar lo que me pasó”.





El mensaje de Emilio Shea tras sufrir grave lesión

A través de sus redes sociales, el atleta expresó que “el rugby es un deporte de contacto, violento por naturaleza, pero también basado en el honor y el respeto por el contrincante”.

“Cuando uno juega asume que puede terminar lesionado, pero jamás este deporte debe aceptar ni una injusticia ni ese nivel de alevosía. No subo esto con el propósito de denigrar a nadie ni de echarle más leña al fuego. El juicio tendrá su tiempo, su propio proceso y decisión”, agregó.

Shea agradeció las muestras de cariño y remarcó que “todo el apoyo que he recibido me ha emocionado muchísimo y, aunque ha pasado poco tiempo desde mi lesión, ustedes me han dado una tremenda fuerza y motivación para enfrentar lo que se viene”.

Respecto a la cita planetaria, que arranca en octubre del próximo año, el chileno confesó que “no jugar el próximo Mundial sería muy duro para mí”.

“El Mundial representa una oportunidad única para mostrarme, competir contra los mejores y demostrar de lo que soy capaz. Perder esa oportunidad haría mucho más difícil cumplir uno de mis grandes sueños: Jugar en el extranjero y competir al más alto nivel”, añadió.

Pese a la lamentable situación, el representante nacional afirmó: “Lo último que haré es darme por vencido. Lucharé día a día, como Cóndor, como chileno”.

“En Los Cóndores siempre hablamos de no soltar el remo, y ahora es cuando más firme lo voy a apretar. Me comprometo a volver en mi mejor versión”, sentenció.

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