Para frotarse las manos: Los millones que recibirá la U por fichaje de Darío Osorio al Crystal Palace

Los Azules sacan cuentas alegres por el traspaso del delantero a la Premier League, aunque tendrán que esperar un tiempo importante para recibir el dinero.

Se acabó la teleserie. Darío Osorio dio el esperado salto y este martes fue confirmado como flamante refuerzo del Crystal Palace de Inglaterra.

El chileno dejó atrás su ciclo en el Midtjylland, fichando por el actual campeón de la Conference League que lo anunció en el último día del mercado de pases.

La operación provoca alegría no solamente en los daneses, sino también en Universidad de Chile que se frota las manos por los millones que recibirá luego de este traspaso.





La U recibirá importante monto por traspaso de Darío Osorio

La operación fue un préstamo con cargo por 2 millones de euros, donde hay una obligación de compra cercana a los 26 millones de la divisa europea más otros 4 millones en variables.

Teniendo en cuenta la U tiene el 10% del pase del jugador, más los derechos de formación, Los Azules recibirán cerca de 3,6 millones de dólares por esta transferencia.

Sin embargo, dicho monto caerá en las arcas del Romántico Viajero recién a mediados del 2027, año en que se concretará la venta del oriundo de Hijuelas.

Además de disputar la Premier League y los diferentes torneos locales, Osorio tendrá la gran chance de jugar la Europa League esta temporada.