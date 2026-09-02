“Es un chiste”: Los nuevos dardos de Javier Correa tras ser castigado por sus gestos obscenos

El argentino disparó contra los integrantes del Tribunal de Disciplina luego de recibir su castigo, lo que le impedirá estar en los partidos contra Huachipato y Deportes Concepción.

Dos fechas de suspensión recibió Javier Correa por los gestos obscenos realizados en el Superclásico ante Universidad de Chile, situación que se dio una vez terminado el duelo en el que Colo Colo ganó 2-1.

Minutos después de conocer su castigo, el argentino apareció en una transmisión por redes sociales con Arturo Vidal y reaccionó con mucha ironía.

“Recién sancionadito. Es un chiste. Es mejor quedarte en casa tomando mate y que te den la sanción, ya está. Tendríamos que averiguar de qué hincha son los que dan el veredicto”, comentó.





Javier Correa lanza nuevos dardos tras ser castigado

En la conversación con el King, el delantero sostuvo que “para mí (la sesión) tendría que ser en vivo y que la gente vea sus reacciones y sus caras, porque ahí estás regalado, no te contestan y no te dicen nada”.

“Yo siento que es parcial. Capaz que por decir esto te perjudica, pero no estoy diciendo nombres ni nada, esto es: ‘Castiguemos porque es Colo Colo'”, agregó.

Correa insistió en que “me da rabia porque no eres libre de expresarte en ningún momento, no eres libre de hacer nada porque estábamos al lado y la reacción fue a los camarógrafos, y en ningún momento vi a la gente si qué les puedo decir, no tengo nada contra ellos”.

Pese a su molestia, el ariete de 33 años pidió disculpas a los hinchas y al propio club, mencionando que “tengo que ser responsable de lo que hago, pero tienen que entenderme. Trato de ser ejemplo en el día a día, pero estas cosas te dejan mal parado y expuesto”.

A raíz del castigo, el atacante se perderá los encuentros frente a Huachipato de visitante y Deportes Concepción en condición de local.