Javier Correa fue sancionado por el Tribunal de Disciplina tras la denuncia de Universidad de Chile

El delantero de Colo Colo fue castigado y se perderá los próximos duelos del Cacique en la Liga de Primera.

Este martes, el Tribunal de Disciplina de la ANFP dio a conocer la sanción para Javier Correa tras la denuncia de Universidad de Chile luego del gesto del delantero tras el triunfo de Colo Colo en el Superclásico.

“ El Tribunal determinó sancionar al jugador Javier Correa con dos fechas de sanción . El motivo es por la infracción al artículo 63 letra B número 3, a raíz de la denuncia presentada por Universidad de Chile”, detalló el abogado Simón Marín, secretario de la Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP.





Marín agregó que en el fallo se tomó en consideración que el jugador tenía una agravante anterior. Cabe señalar que el atacante argentino ya había sido castigado tras referirse al desempeño arbitral durante la Copa de La Liga.

De esta manera, Correa no podrá estar presente en los duelos ante Huachipato (domingo 6 de septiembre) y Deportes Concepción (domingo 13 de septiembre).