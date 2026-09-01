Bombazo: Darío Osorio está a detalles de salir del Midtjylland y recalar en la Premier League

Crystal Palace aceleró y está muy cerca de concretar el fichaje del delantero chileno. El traspaso sería un récord para el fútbol danés.

Darío Osorio remece el mercado en Europa. A horas de que se cierre el mercado de pases, el chileno está a detalles de dejar el Midtjylland y fichar por el Crystal Palace de la Premier League.

Tras varias semanas de especulaciones, Las Águilas cerrarían un millonario acuerdo con los daneses para quedarse con el delantero.

La información fue dada a conocer por el periodista de talkSPORT Ben Jacobs, especialista en transferencias de clubes ingleses.





Darío Osorio alista su arribo a la Premier League

Según el reportero, el negocio “está listo” y consiste en un préstamo con cargo por 2 millones de euros, el que incluye una obligación de compra por objetivos.

De adquirir el pase, el traspaso rondaría los 26 millones de la divisa europea y otros 4 millones en variables.

“Midtjylland conservará un porcentaje de una futura venta. Solo quedan por cerrar los últimos detalles. Será una venta récord en el fútbol danés una vez que se ejecute la obligación de compra”, agregó.

Adicionalmente, la prensa danesa informó que el oriundo de Hijulas no entrenó este martes y que su club ya fichó como reemplazante al venezolano David Martínez.

Si se concreta todo, Osorio se sumará a Marcelino Núñez (Ipswich Town) como el segundo nacional en la liga más competitiva de mundo esta temporada.