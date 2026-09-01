Piden máximo castigo: Tribunal de Disciplina denuncia a director de Blanco y Negro Nicolás Monckeberg

El ex ministro del Trabajo podría recibir una sanción tras comentar en redes sociales un castigo a Javier Correa, situación que se dio en junio.

Nicolás Monckeberg, director de Blanco y Negro, fue denunciado por el Tribunal de Disciplina de la ANFP tras sus declaraciones emitidas por el castigo a Javier Correa en junio pasado.

El ex ministro del Trabajo cuestionó en redes sociales la sanción al delantero de Colo Colo, quien fue suspendido por comentarios hacia el árbitro Nicolás Gamboa luego de una derrota ante Huachipato por la Copa de la Liga.

“Lo de Javier Correa no es un castigo ejemplarizador, es un castigo selectivo. A otros jugadores y técnicos les bastó pedir disculpas para quedar sin sanción. A Colo Colo le caen 4 fechas. El mensaje es claro: En el fútbol chileno no todos son juzgados con la misma vara”, sostuvo en X.

El otrora secretario de Estado no se quedó ahí y acusó que “cuando la justicia se vuelve selectiva, deja de ser justicia y pasa a ser persecución”.





Solicitan máximo castigo contra Nicolás Monckeberg

De acuerdo con La Tercera, el Tribunal de Disciplina presentó una denuncia contra Monckeberg por una supuesta infracción grave al Código de Ética de Dirigentes del Fútbol Profesional.

A raíz de esto, el citado medio informó que se le pidió al Tribunal de Honor aplicar la más alto sanción para el actual dirigente.

La acción incluyó la firma de Exequiel Segall, presidente de la Primera Sala del organismo autónomo que analiza la aplicación del reglamento.

Según la normativa, el castigo puede ir de seis meses a dos años de suspensión de sus funciones, situación que podría ser resuelta en las próximas semanas.

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Lo de Javier Correa no es un castigo ejemplarizador, es un castigo selectivo. A otros jugadores y técnicos les bastó pedir disculpas para quedar sin sanción. A Colo Colo le caen 4 fechas. El mensaje es claro: en el fútbol chileno no todos son juzgados con la misma vara. — Nicolás Monckeberg Díaz (@nmonckeberg) June 24, 2026