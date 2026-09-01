En medio de confirmación de romance: La decisión que tomó Juan Pablo Gómez en su club

El futbolista de 35 años solicitió finalizar su vínculo con Curicó Unido, aunque el club manifestó el deseo de que continuara.

Sorpresa causó la revelación de Camila Campos, conocida como Camilísima, sobre su relación con el futbolista nacional Juan Pablo Gómez.

La periodista confirmó que lleva cuatro meses con el jugador, reconociendo que lo conoce hace varios años y que está “enamorada”.

En medio de esta confesión, el defensor llamó la atención por una importante petición que hizo a su actual equipo, Curicó Unido.





Juan Pablo Gómez busca rescindir su contrato con Curicó

A través de sus redes sociales, el cuadro del Maule comunicó que el lateral derecho “solicitó rescindir su contrato con nuestra institución, argumentando motivos personales y familiares”.

El club manifestó su comprensión y respeto por la situación que atraviesa, aunque manifestó “nuestro interés y voluntad de continuar contando con sus servicios”.

“Hemos solicitado que pueda tomarse unos días para reflexionar y evaluar la posibilidad de continuar ligado a Curicó Unido”, agregando.

El Albirrojo insistió: “Esperamos que, durante los próximos días, Juan Pablo pueda reconsiderar su decisión y podamos contar nuevamente con él en nuestra institución”.

Formado en Universidad Católica, Gómez pasó por Coquimbo Unido, Barneceha, La Calera, Universidad de Concepción, San Luis de Quillota, Unión Española y Universidad de Chile.

El futbolista fue uno de los mencionados en la controversia de Cote López con Gala Caldirola, donde la empresaria aseguró en Primer Plano que la española y el jugaor tuvieron un encuentro.