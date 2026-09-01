¿Dejó todo atrás? El importante paso que dio Luis Jiménez en redes tras infidelidad a Gala Caldirola

El Mago sigue en el ojo del huracán por su engañar a la modelo española con Cote López, desatando un mediático quiebre repleto de aristas.

Sigue las repercusiones del mediático quiebre de Gala Caldirola con Luis Jiménez, quien reconoció su infidelidad tras haberse involucrado con su ex esposa, Cote López.

En medio de su estadía en Qatar, donde trabaja como ayudante técnico del Al Wakrah, el Mago engañó a la modelo que optó por terminar la relación y regresar a Chile.

Tras haber restringido los comentarios de su Instagram, el ex futbolista dio un nuevo paso que llamó la atención.





Luis Jiménez dejó atrás las fotos con Gala Caldirola

En concreto, el otrora mediocampista borró todas las fotos que tenía en esta red social con la influencer española.

El perfil de Jiménez actualmente tiene 29 publicaciones, siendo la mayoría de ellas fotos con su familia y momentos importantes de su carrera futbolística.

Previo al engaño, el ex jugador tenía varios posteos dedicados a Caldirola, incluyendo paseos y hasta un romántico viaje a París.

En las últimas horas, la propia Gala descartó de plano la chance de retomar la relación con el Mago al sentenciar: “Nunca lo voy a perdonar”.