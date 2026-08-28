Tras sufrir infidelidad: El apodo con el que la mamá de Mauricio Isla llamó a Gala Caldirola

María Isla le entregó todo su apoyo vía redes sociales a su ex nuera, quien sufrió la infidelidad de Luis Jiménez.

Masivas muestras de apoyo recibió Gala Caldirola tras el mediático quiebre con Luis Jiménez, quien le fue infiel al involucrarse con su ex esposa, Cote López.

Uno de los mensajes que más sorprendió fue el de su ex suegra María Isla, madre de Mauricio Isla que no dudó en darle ánimo a la modelo luego de la ruptura.

La progenitora del Huaso, su ex marido, se manifestó comentando un posteo del hermano de la española, Merlin Caldirola, con un singular apodo.





María Isla coloca cariñoso apodo a Gala Caldirola

En concreto, la madre del futbolista nacional mencionó a la influencer como “Galucha”, demostrando el gran cariño que le ha tenido por estos años.

“Las mejores y sabias palabras. Y que mejor que de tu hermano. Fuerza Galucha, saldrás de esta como siempre lo sabes hacer. Una mujer sabia e inteligente”, comentó en un posteo.

Merlin Caldirola no dejó pasar el mensaje y respondió: “Un abrazo, María”, interacción que se repletó de likes y reacciones de los seguidores de ambos.

Anteriormente, la propia Gala confesó que Isla le levantó el ánimo al contarle de su término con Jiménez. “Mi ex marido fue el que me dio el valor para estar acá”, señaló a Primer Plano.

“Cuando le conté esto, él me dijo: ‘No te preocupes, quédate tranquila y no tengas miedo a la verdad, porque siempre has demostrado que eres una mujer fuerte y que lo da todo por su hija’. Palabras textuales”, agregó en el programa de Chilevisión.

Mira el comentario acá