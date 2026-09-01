01/ 09/ 2026 16:46

“Hay un análisis terrible”: Técnico de la UC lanza irónico mensaje contra la prensa tras triunfo sobre O’Higgins

El entrenador de Universidad Católica, Daniel Garnero, analizó el triunfo de su escuadra ante O’Higgins que deja a los cruzados en el segundo lugar de la tabla de posciones del Torneo Nacional. Pese a la victoria, el estratega de los franjeados se vio un poco molesto con la prensa presente en el Claro Arena y les lanzó un irónico mensaje producto de las críticas recibidas durante los úlmos dos partidos. “En otros equipos cuando sacaban resultados estaba todo bárbaro”, señaló Garnero haciendo un guiño a sus archirrivales.