“De Chile al sur de Londres”: Darío Osorio es oficializado en el Crystal Palace de la Premier League

El extremo de 22 años fue anunciado como nuevo refuerzo de Las Águilas, vigente campeón de la Conference League.

Darío Osorio fue oficializado como nuevo jugador del Crystal Palace en el cierre del mercado europeo de fichajes.

El extremo de 22 años será el segundo chileno en la mejor liga del mundo junto a Marcelino Ñúñez, quien defiende la camiseta del recién ascendido Ipswich Town.

A través de sus redes sociales, el equipo de Londres anunció al formado en Universidad de Chile. “Un nuevo capítulo comienza. De Chile al sur de Londres, una nueva camiseta, un nuevo desafío, un nuevo hogar. Ahora es cuando empieza. Vamos Las Águilas”, dijo Osorio.

Crystal Palace busca recuperarse de un duro inicio de temporada, donde perdieron sus dos primeros partidos (0-2 ante Everton y 1-4 ante Manchester City).

El nuevo equipo de Osorio buscará sus primeros puntos en el certamen el próximo sábado, cuando visiten Craven Cottage para medirse ante el Fulham.

Además, el Crystal Palace juega esta temporada la Europa League por ser el vigente campeón de la Conference League.





Video de la oficialización de Darío Osorio en el Crystal Palace