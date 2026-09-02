En conversación con Javier Correa por sus redes sociales, el King reconoció que no lo han contactado de la dirigencia para analizar su futuro en el Cacique.

A pocos meses de finalizar su contrato, Arturo Vidal sorprendió al referirse a su continuidad en Colo Colo de cara a la próxima temporada.

El King aprovechó una transmisión por redes sociales con Javier Correa para abordar su futuro, donde no ha sido contactado por la dirigencia pensando en seguir el 2027.

Consultado por sus seguidores, el volante comentó: “Estamos esperando, con la mitad del tarro puesta en la cabeza”.





Arturo Vidal manda mensaje por renovación en Colo Colo

Luego de que Correa bromeara con que “capaz que no tienen señal”, el ex Bayern Múnich y Barcelona sostuvo: “no han pagado el internet, no ha pagado nadie en Colo Colo y no me han llamado”.

“Pero nosotros felices, cumpliendo a la gente lo que les debíamos desde el año pasado”, agregó.

Ante esto, el argentino remarcó que “siempre te digo que el ejemplo nuestro eres tú. Tienes que empujar hasta donde te dé. Pase lo que pase. Si se renueva o no son cosas del fútbol”.

Vidal valoró el mensaje y aseguró que “el grupo está tan unido, tan concentrado en las cosas que hemos dejado todo lo otro aparte. Nos estamos enfocando solo en ganar, celebrar con nuestra gente y hacer historia, porque este año hay que hacer historia”.

“Este año y el próximo, si se siguen haciendo bien las cosas, se puede lograr algo importante. Las cosas que pasan se las gana en la cancha, este equipo se ha ganado todo”, agregó.