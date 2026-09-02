Caótico momento en Uruguay: Hinchas de Danubio invaden la cancha y el arquero los saca a patadas

Kevin Martínez corrió desde su área tras ver que aficionados ingresaron al campo en un partido por la Copa Uruguay. El club vive una profunda crisis que lo tiene en zona de descenso.

Un verdadero escándalo se produjo este martes en Uruguay tras la invasión de hinchas de Danubio que buscaron agredir a sus propios jugadores, situación que se dio en partido con Montevideo City Torque.

La caída 2-0 por la Copa Uruguay colmó la paciencia de algunos aficionados de La Franja, sobrepasando la seguridad para encarar a los futbolistas.

Al notar que empujaron a un compañero y fueron a buscar a otro, el arquero Kevin Martínez no aguantó y fue directamente a sacar a los encapuchados.





Arquero de Danubio saca a patadas a hinchas que ingresaron a la cancha

Las imágenes mostraron que el joven de 20 años corrió desde su área y le dio puñetazos y patadas a uno de los sujetos, quien no tuvo más opciones que retroceder.

Pese a que los propios jugadores lo intentaron calmar, el guardameta no se detuvo y continuó enfrentando cara a cara a los individuos.

El caótico momento se dio en plena crisis de Danubio, cuadro que actualmente está en zona de descenso en la liga local.

A raíz de esta situación, el club podría sufrir una grave sanción pensando en los siguientes compromisos que serán vitales en el objetivo de mantenerse en Primera División.

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