Infantino reconoció llamado de Donald Trump por roja a Balogun: Aclaró que hay “órganos independientes”

En medio de la polémica por el perdonazo al delantero, el presidente de la FIFA confesó haber tenido un diálogo con el mandatario de Estados Unidos sobre este caso.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, admitió este lunes haber recibido el llamado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por el perdonazo a Folarin Balogun, figura de los norteamericanos que jugará los octavos de final del Mundial a pesar de haber sido expulsado.

Mediante una declaración pública, el mandamás del ente rector del fútbol afirmó que la decisión de no sancionar al delantero, que estará en el choque de este lunes ante Bélgica, le corresponde al Comité Disciplinario independiente del organismo.

“Los órganos judiciales de la FIFA son independientes. Operan de manera autónoma, aplican el Código Disciplinario de la FIFA y deciden los casos en base a las regulaciones aplicables y los hechos específicos ante ellos. Su independencia es esencial para la credibilidad e integridad del fútbol, y esto debe respetarse siempre”, comentó.





La aclaración de Gianni Infantino por llamado de Donald Trump

El dirigente se refirió a la conversación con Trump y señaló: “Sí, discuto regularmente asuntos relacionados con la Copa Mundial de la FIFA con el Presidente de los Estados Unidos, y en este asunto, recibí una llamada del Presidente Donald Trump”.

“Tal como recibo llamadas de jefes de estado, funcionarios gubernamentales, partes interesadas en el fútbol y ejecutivos empresariales de todo el mundo sobre muchos temas diferentes”, agregó.

En ese diálogo, Infantino aseguró que “le expliqué que había un proceso legal en curso que involucraba a los órganos judiciales independientes de la FIFA y que el caso sería decidido en su momento por los órganos competentes. Así es como funciona el sistema de la FIFA, y es un principio que siempre defenderé”.

“Leo las decisiones del Comité Disciplinario de la FIFA cuando se emiten. A veces me sorprenden. A veces estoy de acuerdo con ellas, y a veces no. Sin embargo, lo que siempre hago es respetar esas decisiones y la autonomía de los órganos que las toman”, añadió.

Finalmente, el presidente de la FIFA recalcó que “si nos gusta personalmente una decisión o no es irrelevante. El respeto por las instituciones independientes y el estado de derecho es lo que protege la integridad de nuestras competiciones y la credibilidad de la FIFA en todo momento”.