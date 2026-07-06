Sigue la polémica: La IA eligió los 3 mayores errores arbitrales en lo que va del Mundial 2026

Entre intervenciones del VAR, expulsiones discutidas y cobros que marcaron el destino de varios partidos, algunas decisiones siguen generando controversia entre hinchas, analistas y exárbitros. En medio de esa discusión, ChatGPT elaboró su propio ránking.

Las polémicas arbitrales han vuelto a instalarse en el centro del debate durante el Mundial 2026. Entre intervenciones del VAR, expulsiones discutidas y cobros que marcaron el destino de varios partidos, algunas decisiones siguen generando controversia entre hinchas, analistas y exárbitros.

En medio de esa discusión, le consultamos a ChatGPT, la inteligencia artificial desarrollada por OpenAI, cuáles son a si criterio los tres errores arbitrales más importantes del torneo hasta el momento de la elaboración de esta nota (6 de julio del 2026).

La IA aclaró que su clasificación no incluye simplemente jugadas polémicas, sino decisiones que, a su juicio, “fueron incorrectas” tras revisar el reglamento y el consenso expresado por especialistas arbitrales.

1. El gol anulado a Alemania ante Paraguay

Para ChatGPT, la anulación del gol de Alemania frente a Paraguay en el minuto 101 de la prórroga representa “el mayor error arbitral del Mundial hasta ahora”.

La acción ocurrió cuando Jonathan Tah marcó el que habría significado el 2-1 para los europeos. Sin embargo, el VAR intervino para advertir una supuesta infracción de Waldemar Anton sobre el arquero Orlando Gill, lo que derivó en la anulación del tanto.

“El contacto existió, pero fue mínimo. Gill nunca perdió completamente la posibilidad de disputar el balón” , señaló la inteligencia artificial, agregando que “la intervención del VAR elevó una acción propia del contacto normal de un córner a una falta sancionable”.

Además, destacó que varios exárbitros internacionales coincidieron en que el umbral para intervenir fue demasiado bajo. Alemania terminó perdiendo la serie de penales, por lo que la incidencia resultó determinante. La IA calificó la gravedad del error con un 10/10.

¿Por qué consideró que fue un error?

El contacto existió, pero fue mínimo.

Gill nunca perdió completamente la posibilidad de disputar el balón.

Anton no realizó un bloqueo evidente ni ilegal.

La intervención del VAR elevó una acción propia del contacto normal de un córner a una falta sancionable.

2. La expulsión de Folarin Balogun

El segundo lugar del ranking corresponde a la tarjeta roja mostrada a Folarin Balogun durante el partido entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina.

Según el análisis de ChatGPT, la acción merecía sanción, pero no una expulsión directa. “La entrada fue fuerte. Existió imprudencia. Pero no observé un uso de fuerza excesiva que justificara una roja directa”, sostuvo.

La inteligencia artificial consideró que una “tarjeta amarilla” habría sido suficiente y recordó que posteriormente la FIFA decidió revocar la sanción disciplinaria. Sin embargo, reconoció que “la forma en que se gestionó esa decisión abrió una controversia institucional distinta”.

Por ello, asignó una gravedad de 8,5/10 a la decisión arbitral.





3. El penal cobrado a Portugal ante Croacia

La tercera posición del listado la ocupa el penal sancionado a favor de Portugal en su duelo contra Croacia.

A diferencia de los dos casos anteriores, ChatGPT reconoce que se trata de una situación mucho más interpretativa y donde no existe un consenso tan amplio.

“Existe contacto. El VAR tenía argumentos para llamar al árbitro. Sin embargo, el contacto me parece insuficiente para hablar de un derribo claro”, indicó.

La IA estima que la decisión original de cancha debió mantenerse y que la intervención del videoarbitraje elevó innecesariamente el nivel de exigencia para sancionar la infracción. “Si el árbitro no lo hubiera sancionado, en mi opinión el VAR no debió intervenir”, afirma.

“No considero que sea un escándalo arbitral, pero sí pienso que el umbral utilizado para conceder el penal fue demasiado bajo”, concluyó.

El veredicto de la IA

Al cierre de los cuartos de final, ChatGPT situó el gol anulado a Alemania ante Paraguay como el error más grave del campeonato, mientras que la expulsión de Balogun y el penal concedido a Portugal completan el podio de las decisiones arbitrales más cuestionadas.