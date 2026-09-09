La policía de Rosario arrestó a Pablo Eloy Altamirano, joven de 21 años que fue involucrado en un confuso incidente junto a un acompañante.

Una grave situación policial involucra a un futbolista en Argentina. Se trata de Pablo Eloy Altamirano, jugador de Newell’s que fue detenido este martes por la noche.

El joven de 21 años fue capturado por la policía de Rosario tras un confuso incidente en el que se le acusó, junto a un amigo, de estar encapuchado y armado en una zona residencial.

De acuerdo con TN, el llamado a las autoridades lo realizó una mujer que observó a los individuos tapándose el rostro a través de una cámara de seguridad.





Policía encontró un arma de fuego y municiones en el vehículo

Tras ser notificados de la presencia de los sujetos, funcionarios dieron con su paradero y aprehendieron a Altamirano y a su acompañante.

Al revisar el automóvil, agentes encontraron una pistola de 9 milímetros y cinco balas, aunque no se entregaron detalles del origen del incidente ni el vínculo con la denunciante.

El caso quedó en manos de la Fiscalía local que ya está analizando los antecedentes. Según consignó el medio, el acompañante al futbolista sería el principal involucrado.

Nacido en enero del 2005, el jugador realizó todas las inferiores en Newell’s y logró debutar en el profesionalismo en 2024, disputando desde entonces 5 partidos en el primer equipo.

Esta temporada no ha sido considerado y actualmente juega en la reserva.