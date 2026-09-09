Copa Libertadores: Cómo ver Independiente del Valle vs Flamengo GRATIS por la App MiCHV

El Mengao de Erick Pulgar quiere dar el primer golpe en la llave de cuartos de final, partido que se disputará en la altura de Quito.

La ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores finaliza con un gran partido entre Independiente del Valle y Flamengo, quienes se enfrentan en Ecuador.

El Matagigantes tiene una durísima tarea frente al gran favorito a quedarse con el torneo, aunque sueña con dar el primer golpe en condición de local.

Por su parte, el Mengao de Erick Pulgar pretende ratificar su poderío y sacar ventaja de cara a la revancha de la próxima semana.





Dónde ver el partido de Independiente del Valle vs Flamengo EN VIVO y GRATIS

El partido de Independiente del Valle ante Flamengo será transmitido en vivo y online por el sitio de CHV Deportes de chilevision.cl.

A esto se suma la App MiCHV, donde puedes disfrutar de este gran compromiso de Copa Libertadores totalmente gratis.

Cómo descargar la APP MiCHV para ver Independiente del Valle vs Flamengo

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver el duelo de cuartos de final, debes realizar el siguiente proceso:

En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV . Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.

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. Accede a , busca MiCHV y haz clic en la descarga. Finalmente, la aplicación está disponible en Google TV y Roku.

Hora del partido entre Independiente del Valle y Flamengo por Libertadores

El encuentro de los ecuatorianos contra los brasileños está fijado para las 21:30 horas de Chile de este jueves 10 de septiembre, disputándose en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito.