Braulio Brizuela, ex compañero del Huaso en las inferiores de Universidad Católica, dio a conocer en que momento se empezó a evaluar la idea de dejar el fútbol profesional.

Revuelo causó el anuncio de Mauricio Isla, quien el pasado 7 de septiembre confirmó su retiro del fútbol tras 19 años en el profesionalismo.

El Huaso puso fin a su carrera siendo jugador libre, aspecto que pudo cambiar debido a que un amigo aseguró que le llegaron propuestas de algunos clubes.

Se trata de Braulio Brizuela, ex compañero del bicampeón de América en las inferiores de Universidad Católica que dio a conocer el momento en el comenzó a rondar esta idea.





Amigo de Mauricio Isla cuenta la trastienda de su retiro

En diálogo con Radio ADN, el ex delantero contó que “Mauricio empezó a evaluar el retiro después de que salió de Colo Colo. Obviamente, él estaba buscando una oportunidad mejor”.

De hecho, el cercano al ex defensor reveló:“Le llegaron algunas ofertas, pero no le interesaron mucho y prefirió retirarse a lo grande, como él es”.

Brizuela destacó la carrera de Isla y afirmó que fue “un poco inusual. Partió en Europa a muy temprana edad, hizo toda su carrera allá y después regresó a Chile más maduro”.

“Es el mejor lateral que ha salido de Chile hasta hoy y ese es el orgullo que tenemos todos los que estamos alrededor de él”, agregó.

Adicionalmente, el ex compañero del Huaso en las cadetes de la UC recalcó que es “un tipazo, un gran papá, un gran hermano y, como amigo, es espectacular”.