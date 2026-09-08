La influencer compartió una historia en Instagram junto al Huaso y dos copas de vino. “Todo lo que viene lo vamos a vivir juntos”.

Mauricio Isla cerró su etapa en el fútbol. Con una emotiva carta, el Huaso anunció su retiro y puso fin a casi 20 años jugando en el profesionalismo.

El ahora ex lateral derecho se encontraba sin club desde diciembre del 2025, donde quedó libre tras no renovar su contrato con Colo Colo.

La decisión del oriundo de Buin dejó una ola de reacciones, entre las que está la de su pareja Emily Matute que le dedicó una historia en Instagram.





Emily Matute dedica tierna postal a Mauricio Isla

La joven venezolana subió una imagen de dos copas de vino horas después del posteo del otrora defensa, comentando: “Ahora toca disfrutar nuevos desafíos y seguir creciendo”.

“Y qué bonito saber que todo lo que viene lo vamos a vivir juntos. Te amo y estoy segura de que lo mejor está por comenzar”, agregó.

Isla y Matute llevan más de un año de relación, donde la influencer ha compartido diferentes momentos con el ex seleccionado nacional.

Uno de los momentos más emotivos que vivieron en el último tiempo fue un viaje a la tierra natal de la modelo.

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