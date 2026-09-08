Copa del Mundo de Escalada 2026: Fechas, sede y venta de entradas del evento que se desarrollará en Chile

Santiago recibirá el World Climbing Series, evento que contará con la presencia de más de 300 deportistas de altísimo nivel.

Cada vez falta menos para que se desarrolle la Copa del Mundo de Escalada 2026, evento internacional que se realizará por primera vez en Chile.

Santiago será la sede del World Climbing Series, donde se incluirá las modalidades de velocidad y dificultad en esta importante disciplina.

¿Cuándo y dónde será el Copa del Mundo de Escalada?

La Copa del Mundo de Escalada 2026 está fijado para los días 23, 24 y 25 de octubre en el Parque Bicentenario de Cerrillos.

La instancia contará con cerca de 300 deportistas provenintes de casi 100 países, quienes dejarán todo en busca de un lugar en el podio.





Venta de entradas para la Copa del Mundo de Escalada

El lanzamiento del esperado evento será el 9 de septiembre a partir de las 12:00 horas en la tienda Lippi del Mercado Urbano Tobalaba (MUT), ubicado en el Metro Tobalaba, donde además comenzará la venta de entradas.

¿Dónde ver la Copa del Mundo de Escalada 2026?

El World Climbing Series de Santiago la podrás ver por el canal de YouTube de Chilevisión.