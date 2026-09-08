Del perdón al agradecimiento: La respuesta de Maurició Isla tras saludo de Colo Colo por su retiro

Los Albos destacaron la gran trayectoria del Huaso, quien aprovechó el cariñoso mensaje para disculparse por los malos resultados en la última temporada.

Gran conmoción generó el anuncio de Mauricio Isla, quien dio por cerrada su etapa en el fútbol profesional al confirmar su retiro.

El Huaso, que estaba sin club desde principios de año, oficializó que cuelga los botines con una emotiva carta en la que recordó etapa en clubes y la Selección Chilena.

Uno de los elencos que reaccionó al mensaje fue Colo Colo, provocando una sincera respuesta del ex lateral derecho.





Mauricio Isla contesta a saludo de Colo Colo

Los Albos saludaron al otrora defensor, destacando en redes sociales su “carrera excepcional, llena de grandes momentos y títulos. Gracias por todo, Huaso. ¡Éxito en todo lo que venga!”.

Ante esto, Isla se sinceró y contestó “Gracias por todos eso lindos momentos y perdón por los momentos tristes. Muchas gracias”.

El bicampeón de América llegó a mediados del 2024 al Cacique desde Independiente de Avellaneda, consiguiendo el torneo nacional de ese año y la Supercopa.

Si bien fue titular gran parte de los 18 meses en los que estuvo en el club, su rendimiento en la parte final de la temporada pasada desató críticas en algunos hinchas.

En total, el Huaso jugó 52 partidos con el Popular en los que convirtió 2 goles.