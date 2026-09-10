Ni aros ni pelos teñidos: Las estrictas normas que impuso el “Fantasma” Figueroa en su nuevo club

Fiel a su estilo, Marco Antonio Figueroa estableció un reglamento interno en su llegada al Real Estelí de Nicaragua. “Me gusta mucho la disciplina”, contó.

Marco Antonio Figueroa arrancó un nuevo desafío en Centroamérica. Tras dejar Comunicaciones de Guatemala, el Fantasma fue presentado como nuevo entrenador de Real Estelí de Nicaragua.

El estratega chilena regresa a este país tras dirigir anteriormente la Selección, donde dejó el cargo tras no poder clasificar al Mundial 2026.

Fiel a su estilo, el recordado ex delantero avisó que aplicará mano dura y dio a conocer algunas normas para el plantel.





“Fantasma” Figueroa prohíbe aros y pelos teñidos

En conferencia de prensa, el adiestrador de 64 años comentó:”Soy muy estricto. Me gusta mucho la disciplina y trazar objetivos cortos“.

“Quiero tratar de que el jugador sea 100% profesional. Lo digo en el sentido de usar medias largas, canilleras, no pintarse el pelo, no usar aretes”, agregó.

Figueroa recalcó que las restricciones rigen para el horario de entrenamiento, apuntando que “en la calle pueden andar como quieran. Uno no puede exigirles mucho, pero básicamente lo que quiero es dejar huella en la forma”.

“Puedes ser campeón metido atrás todo el torneo y pegando pelotazos. Nosotros queremos dejar una idea clara y eso también lo he conversado con los técnicos de la Sub 17 y Sub 19″, añadió.

De hecho, el ex DT de Universidad Católica y Cobreloa contó que el reglamento quedará por escrito y será pegado en los camarines.