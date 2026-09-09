Gary Medel reconoce estar viviendo complejo momento personal: “Problemas familiares”

El Pitbull reconoció que está pasando por una compleja situación, aunque se mostró optimista de cara al futuro.

Gary Medel confesó estar atravesando un duro momento personal, afirmando que ha tenido “problemas familiares” en los últimas semanas.

El Pitbull habló de su presente, donde ha intentado recuperarse las lesiones que no le han permitido tener regularidad en Universidad Católica.

En medio de una visita a TNT Sports, el volante dio luces sobre su situación y apuntó a que está tratando de recomponerse.





¿Qué dijo Gary Medel?

Consultado directamente por cómo está en lo personal, el futbolista de 39 años señaló: “Ahí. Bien. He estado con un poco de lesiones y ese tipo de cosas”.

“De la cabeza también un poco complicado, con problemas familiares, pero mejorando día a día y preparándome para lo que viene”, agregó.

En relación a lo que se viene con la UC de cara a fin de año, Medel recalcó que “no he tenido la suerte de ser campeón con un club, espero serlo con Católica”.

“Voy a intentarlo, como siempre, esto es así. Quiero dar lo mejor por el club, por mis compañeros y obviamente por los hinchas”, añadió.

Finalmente, el bicampeón de América se refirió al retiro de Mauricio Isla. “Si le hace bien a él, para estar con su familia, en paz, tranquilo, y sabemos la carrera extraordinaria que tuvo, así que le deseo lo mejor”, sostuvo.