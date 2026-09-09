Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: Cuándo comienzan y cómo está conformado el Team Chile

La provincia de Santa Fe será la sede de este importante evento, donde nuestro país estará representado por históricas figuras como Francisca Crovetto y Kristel Köbrich.

El Team Chile cuenta las horas para el inicio de los Juegos Suramericanos 2026, evento que en esta oportunidad se desarrollarán en Santa Fe, Argentina.

La provincia trasandina será la sede de la octava edición de esta importante competición, donde la delegación nacional buscará dejar en lo más alto la bandera de nuestro país.

Los países que participarán en esta masiva fiesta serán 15, incluyendo a potencias de nuestro continente como Argentina, Brasil y Colombia.





¿Cuándo comienzan los Juegos Suramericanos 2026?

Los Juegos Suramericanos 2026, también conocidos como Odesur, inician oficialmente el próximo sábado 12 de septiembre.

Las competencias se extenderán hasta el 26 del mismo mes, día en que se realizará la ceremonia de clausura.

Team Chile llevará más de 500 deportistas a los Juegos Suramericanos

De cara a este evento deportivo, el Team Chile confirmó que tendrá a 535 atletas como representantes.

La delegación está compuesta por 251 mujeres y 284 hombres con una edad promedio de 25 años, con exponentes que van desde los 15 años (Joaquina Negrete en Natación) hasta los 61 (Pamela Salman en Tiro al Vuelo).

Entre los deportistas estarán la tiradora de skeet y medallista de oro olímpica Francisca Crovetto, la experimentada nadadora Kristel Köbrich y el velerista Clemente Seguel.