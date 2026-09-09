A buscar regularidad: Francisco Sierralta deja el Auxerre de Francia y tiene nuevo club en Europa

El defensor chileno aceptó la propuesta de un club de Polonia, llegando a préstamo por una temporada.

Francisco Sierralta tiene nuevo club. El defensor dejó el Auxerre de Francia y fichó de manera sorpresiva por el Piasta Gliwice de Polonia.

A través de sus redes sociales, el conjunto Azul y Rojo confirmó el arribo del chileno a préstamo por una temporada.

“Ha competido al más alto nivel europeo a lo largo de su carrera. Se une al Piast Gliwice con experiencia en ligas como la Premier League, la Serie A, la Ligue 1 y la Championship. ¡Bienvenido a Gliwice!”, señalaron.





La institución destacó que el zaguero es seleccionado nacional, llegando a participar en los amistosos de La Roja contra Portugal y República Democrática del Congo en junio pasado.

Actualmente, el nuevo equipo del formado en Universidad Católica ha tenido un irregular arranque de temporada, sumando 10 puntos en las primeras siete fechas de la liga polaca.

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Los números de Francisco Sierralta la última temporada

Sierralta viene de jugar solamente 11 partidos en la última campaña con el Auxerre, donde convirtió un gol y recibió una tarjeta amarilla.

Si bien disputó algunos amistosos, su último encuentro oficial fue el 9 de junio pasado defendiendo a La Roja en la victoria sobre RD Congo.

Este será el octavo equipo del nacional de 29 años, quien anteriormente pasó por la UC, Palestino, Parma, Udinese, Empoli, Watford y el mencionado ciclo en el Auxerre.