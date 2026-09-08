Nóminas listas: Chile ya tiene sus equipos femenino y masculino para los Juegos Suramericanos

Luis Mena apostó por varias jugadoras de experiencia en el equipo femenino, mientras que Sebastián Miranda incluyó a cinco futbolistas de Colo Colo en la escuadra masculina.

La Selección Chilena dio a conocer este martes la nómina de futbolistas que participarán en los próximos Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Todos los convocados son jugadores Sub 20, donde se apostará a que el torneo sirva de experiencia pensando en los próximos compromisos.

Por el lado de La Roja Femenina, el entrenador Luis Mena incluyó referentes que tienen experiencia en el combinado adulto como Vaitiare Pardo y Pamela Cabezas López.





En tanto, el DT del equipo masculino, Sebastián Miranda, incluyó a cinco integrantes de Colo Colo para disputar el certamen, entre los que está el arquero Gabriel Maureira.

Un punto importante es que el estratega no llamó a futbolistas de Santiago Wanderers pensando en el choque por la Copa Intercontinental Sub 20 contra el Real Madrid.

Nómina de La Roja Femenina Sub 20

Arqueros:

Fernanda Álvarez – Unión Española

Oriana Cristancho – Universidad de Chile

Defensas:

Antonella Puelles – Deportes Antofagasta

Isidora Flores Vitta – Universidad Católica

Gabriela Garcia – Universidad de Chile

Florencia Gálvez – Santiago Wanderers

Volantes:

Amparo Abarca – Universidad Católica

Maite Avello – Universidad de Chile

Anaís Álvarez – Colo Colo

Valentina Peña – Universidad Católica

Antonella Martínez – Everton

Delanteras:

Natsumy Millones – Coquimbo Unido

Maite Martínez – Colo Colo

Pamela Cabezas López – Universidad Católica

Geraldine Mardones – Colo Colo

Vaitiare Pardo – Universidad Católica

Catalina Muñoz – Colo Colo

Vaythiare Ríos – Palestino

Nómina de La Roja Masculina Sub 20

Arqueros:

Gabriel Maureira – Colo Colo

Vicente Villegas – Coquimbo Unido

Defensas:

Martínez Jiménez – Audax Italiano

Bruno Torres – Colo Colo

Francisco Daza – Universidad Católica

José Movillo – O’Higgins

Juan Poblete – O’Higgins

Matías Orellana – Colo Colo

Volantes:

Joaquín Soto – La Calera

Vicente Zenteno – Audax Italiano

Mario Sandoval – Audax Italiano

Vicente Martínez – Colo Colo

Joaquín Muñoz – O’Higgins

Antonio Riquelme – Salt Lake City de la MLS

Delanteros:

Maximiliano Rojas – Deportes Copiapó

Yastin Cuevas – Colo Colo

Cristián Rocha – Deportes Temuco

Martín Mundaca – Coquimbo Unido