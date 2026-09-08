Nóminas listas: Chile ya tiene sus equipos femenino y masculino para los Juegos Suramericanos
Luis Mena apostó por varias jugadoras de experiencia en el equipo femenino, mientras que Sebastián Miranda incluyó a cinco futbolistas de Colo Colo en la escuadra masculina.
La Selección Chilena dio a conocer este martes la nómina de futbolistas que participarán en los próximos Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
Todos los convocados son jugadores Sub 20, donde se apostará a que el torneo sirva de experiencia pensando en los próximos compromisos.
Por el lado de La Roja Femenina, el entrenador Luis Mena incluyó referentes que tienen experiencia en el combinado adulto como Vaitiare Pardo y Pamela Cabezas López.
En tanto, el DT del equipo masculino, Sebastián Miranda, incluyó a cinco integrantes de Colo Colo para disputar el certamen, entre los que está el arquero Gabriel Maureira.
Un punto importante es que el estratega no llamó a futbolistas de Santiago Wanderers pensando en el choque por la Copa Intercontinental Sub 20 contra el Real Madrid.
Nómina de La Roja Femenina Sub 20
Arqueros:
- Fernanda Álvarez – Unión Española
- Oriana Cristancho – Universidad de Chile
Defensas:
- Antonella Puelles – Deportes Antofagasta
- Isidora Flores Vitta – Universidad Católica
- Gabriela Garcia – Universidad de Chile
- Florencia Gálvez – Santiago Wanderers
Volantes:
- Amparo Abarca – Universidad Católica
- Maite Avello – Universidad de Chile
- Anaís Álvarez – Colo Colo
- Valentina Peña – Universidad Católica
- Antonella Martínez – Everton
Delanteras:
- Natsumy Millones – Coquimbo Unido
- Maite Martínez – Colo Colo
- Pamela Cabezas López – Universidad Católica
- Geraldine Mardones – Colo Colo
- Vaitiare Pardo – Universidad Católica
- Catalina Muñoz – Colo Colo
- Vaythiare Ríos – Palestino
Nómina de La Roja Masculina Sub 20
Arqueros:
- Gabriel Maureira – Colo Colo
- Vicente Villegas – Coquimbo Unido
Defensas:
- Martínez Jiménez – Audax Italiano
- Bruno Torres – Colo Colo
- Francisco Daza – Universidad Católica
- José Movillo – O’Higgins
- Juan Poblete – O’Higgins
- Matías Orellana – Colo Colo
Volantes:
- Joaquín Soto – La Calera
- Vicente Zenteno – Audax Italiano
- Mario Sandoval – Audax Italiano
- Vicente Martínez – Colo Colo
- Joaquín Muñoz – O’Higgins
- Antonio Riquelme – Salt Lake City de la MLS
Delanteros:
- Maximiliano Rojas – Deportes Copiapó
- Yastin Cuevas – Colo Colo
- Cristián Rocha – Deportes Temuco
- Martín Mundaca – Coquimbo Unido
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