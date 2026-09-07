Juegos Suramericanos 2026: Emanuelle Silva y Manuela Urroz serán los abanderados del Team Chile

El multicampeón del patinaje y la capitana de Las Diablas serán los encargados de portar la bandera nacional en la ceremonia de inauguración.

Es oficial. El Comité Olímpico de Chile dio a conocer este lunes a los abanderados nacionales para los próximos Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Los encargados de portar nuestra bandera en la ceremonia inaugural serán el patinador Emanuelle Silva y la hockista Manuela Urroz.

El atleta de 33 años ha sido múltiple campeón mundial, además de obtener medallas de oro en diferentes ediciones de Juegos Panamericanos.

En tanto, Urrroz es seleccionada desde el 2009 y viene de ser capitana de Las Diablas en el reciente Mundial de hockey césped.

El Team Chile estará representado por más de 500 deportistas el tradicional evento que tiene como sede Argentina, donde en la edición 2022 lograron un total de 131 medallas.

¡TREMENDOS ABANDERADOS! 😍😮‍💨🇨🇱 El patinador Emanuelle Silva y la hockista Manuela Urroz serán los encargados de portar la bandera del Team Chile 🇨🇱 en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 🇦🇷. Son dos cracks que no necesitan tanta presentación 😎, pero es sabido que Emanuelle… pic.twitter.com/DFqvK6cpOa — Team Chile (@TeamChile_COCH) September 7, 2026

¿Cuándo comienzan los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026?

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 arrancan el sábado 12 de septiembre, día en que se realizará la ceremonia inaugural.

Los eventos se desarrollarán hasta el sábado 26 del mismo mes.