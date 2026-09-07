24 días después de dejar el Mindep: El nuevo cargo que ocupará Natalia Ducó en el gobierno

Tras salir por cuestionamientos en el uso de un vehículo fiscal, la ex ministra del Deporte volverá a trabajar en La Monda.

Natalia Ducó regresa al gobierno. 24 días después de dejar de ser ministra del Deporte, la ex lanzadora se unirá al equipo del Segundo Piso de La Moneda.

La ex ministra del Deporte salió de su cargo a mediados de agosto en medio de cuestionamientos, luego de que se le acusara de utilizar un vehículo fiscal para ir a una fiesta privada.

A raíz de esto, la otrora deportista nacional fue reemplazada por Francisco Riveros.





¿Qué cargo ocupará Natalia Ducó en el gobierno?

Ducó pasará a integrar el equipo de asesores presidenciales del Segundo Piso, el cual es comandado actualmente por Alejandro Irarrázaval.

Su rol consistiría en brindar asesoría en materias deportivas, apostando por su amplia experiencia en diferentes competencias nacionales e internacionales.

Al momento de oficializar su salida, el presidente José Antonio Kast defendió a la ex secretaria de Estado y afirmó que su situación fue un “error que cualquiera puede cometer”.

Además de Ducó, Andrés Otero dejó de ser subsecretario del Deporte en la misma fecha, cargo que actualmente ocupa María Paz Ríos.