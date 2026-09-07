“¿Necesitamos 25 ministerios?”: Pdte. Kast reabre debate por eventual fusión o eliminación de carteras

De cara al proyecto de Presupuesto 2027, el mandatario adelantó parte de la discusión que impulsa su administración, planteando la necesidad de avanzar hacia una “nueva arquitectura del Estado”.

El presidente José Antonio Kast abordó el diseño del Presupuesto 2027 y adelantó parte de la discusión que impulsa su administración, planteando la necesidad de avanzar hacia una “nueva arquitectura del Estado”.

En entrevista con Radio ADN, el mandatario sostuvo que el gasto público crecería como máximo un 1% y afirmó que el desafío de su gobierno no necesariamente pasa por realizar recortes, sino por ordenar y utilizar de mejor manera los recursos públicos.

Kast señaló que una eventual reactivación económica podría generar mayores ingresos y aseguró que los derechos comprometidos por ley no se verán afectados.





En ese contexto, apuntó a revisar situaciones como el mal uso de fondos públicos, pagos duplicados y otros eventuales abusos que podrían detectarse mediante el cruce de información.

Consultado sobre si el próximo presupuesto permitirá cubrir las necesidades del país, el presidente afirmó que esperan “cubrir todas las necesidades más básicas de la ciudadanía en todas las áreas relevantes”, incluyendo ámbitos como cultura y deporte.

Pdte. Kast plantea revisar el número de ministerios

Uno de los principales puntos abordados por el mandatario fue la eventual fusión o eliminación de ministerios, discusión que forma parte de una mesa presidencial encargada de analizar una nueva arquitectura del Estado.

En ese marco, Kast planteó directamente la interrogante: “¿Necesitamos 25 ministerios?”.

El jefe de Estado mencionó como posibles ejemplos de reorganización una eventual integración entre Interior y la Secretaría General de Gobierno. También destacó áreas que actualmente funcionan de manera coordinada, como Minería con Economía y Obras Públicas con Transportes y Telecomunicaciones.





“Nosotros lo que planteamos son dos mesas. Una es la de modernización del empleo público con los funcionarios, para que nadie tenga temor de que va a haber una reducción, sino que una modernización para integrar las nuevas tecnologías y facilitar el trabajo, y otra de la nueva arquitectura del Estado”, explicó.