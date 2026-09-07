Camilo Huerta reaparece tras vuelco por error en fiscalización a su domicilio

El personal trainer había mantenido silencio tras la confusión que se produjo en el tribunal por la dirección del domicilio en el que cumple con arresto domiciliario total.

Camilo Huerta reapareció este fin de semana en redes sociales, tras la polémica de la semana pasada en torno a su dirección para cumplir el arresto domiciliario total en el marco de la Operación Imperio Ámsterdam.

La semana pasada se reportó que el exchico reality habría incumplido la medida cautelar en que se encuentra, luego de que Carabineros fuera a controlarlo y dieran con un OXXO, en la comuna de Ñuñoa.

Al preguntar por el personal trainer, funcionarios de la cadena de negocios dijeron no conocerlo ni verlo con frecuencia en el lugar.





Sin embargo, luego de que los medios iniciaran su búsqueda, el caso sufrió un nuevo vuelvo y se conocieron los detalles de su paradero.

Resulta que todo se trató de un error administrativo del tribunal en donde se consignó una dirección en la comuna de Ñuñoa, cuando debió en la casa de los padre de Huerta, en Estación Central.

Camilo Huerta reapareció en redes sociales

Luego de lo ocurrido el jueves pasado, Camilo Huerta reapareció a través de sus redes sociales , compartiendo una imagen en su cuenta de Instagram.

El personal trainer se puso a tono con la llegada de septiembre y las Fiestas Patrias y publicó una imagen en la que se le nota disfrutando de lo mejor de las tradiciones nacionales.

“Salieron las primeras, fanático de las pino fritas”, escribió en una historia.