El personal trainer está cumpliendo arresto domiciliario total en el marco de la investigación por su participación en la Operación Ámsterdam, pero Carabineros reportó un imcumplimiento en las últimas horas.

La mañana de este jueves se conoció que se reportó que Camilo Huerta habría incumplido el arresto domiciliario total en que se encuentra, bajo la investigación de la Operación Imperio de Ámsterdam. Sin embargo, ahora se conocen nuevos antecedentes que pondrían en jaque esa información.

Inicialmente, información policial apuntó que la dirección a la que llegaron a fiscalizar la medida cautelar correspondía a un local comercial de la cadena Oxxo en la comuna de Ñuñoa, donde una trabajadora aseguró que la ex figura televisiva no es conocida en el lugar.

Sin embargo, luego de que los medios iniciaran su búsqueda, el caso sufrió un nuevo vuelvo y se conocieron los detalles de su paradero actual.





¿Dónde está Camilo Huerta?

Según pudo constatar el matinal Contigo en la Mañana, tras conversar con su abogado, se conoció que Camilo Huerta se encuentra en la comuna de Estación Central .

El ex chico reality está cumpliendo con la medida cautelar de arresto domiciliario total en la casa de sus papás en la mencionada comuna.

Huerta fijó su domicilio en dicha vivienda, ya que es el lugar donde ha residido el último tiempo, luego de su mediática separación de Marité Matus.

Al parecer, la confusión de habría producido por parte del tribunal a la hora de tomar nota durante la audiencia de control de detención.

El matinal de Chilevisión también se contactó con el abogado del personal trainer, Rodrigo Ñúñez, quien señaló que todo se trata de una confusión que no es responsabilidad de su defendido.