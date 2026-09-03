Marcela Vacarezza y Rafael Araneda revelan la verdad tras supuesto quiebre: “Llegó el momento”

La pareja reapareció en redes sociales respondiendo a los rumores del supuesto quiebre del matrimonio y dieron un giro al revelar la verdad detrás de su supuesta separación.

Marcela Vacarezza y Rafael Araneda rompieron el silencio tras los rumores que surgieron sobre un posible quiebre 26 años de matrimonio.

La alerta se encendió luego de que el conductor de televisión publicara en su cuenta de Instagram una frase que despertó las especulaciones de sus seguidores.

“Después de tantos años de toxicidad, c’est fini”, anunció.





En paralelo, Vacarezza archivó una serie de fotos en la que aparecía junto a su esposo y dejó a la vista solo las postales familiares en las que ambos compartían con sus hijos.

La verdad tras el supuesto quiebre

Tras días de silencio, Marcela Vacarezza y Rafael Araneda reaparecieron juntos en las redes sociales de una conocida marca de desinfectante.

“Llegó el momento de develar el misterio”, dijo la comunicadora.

“C’est fini con tanta toxicidad, pero no de la toxicidad que ustedes creen“, agregó el animador.

En la dinámica, ambos revisaron comentarios de las redes sociales que se generaron luego de que se comenzara a especular sobre un supuesto quiebre entre la pareja.

Finalmente explicaron que todo se trató de una campaña publicitaria que tenía como fin poner sobre la mesa la “toxicidad”.

Junto a la marca de desinfectante “decidimos hacer un experimento social para demostrar que la toxicidad también se esparce en las redes sociales”.