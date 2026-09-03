03/ 09/ 2026 13:18

Persecución policial dejó un muerto en Maipú: Delincuentes escapaban de robo cuando chocaron con auto

Durante este jueves se registró una fatal persecución policial en Maipú, luego de que un vehículo con delincuentes fuera perseguido por carabineros de civil. Todo inició tras robar un camión que comercializaba cigarrillos y terminó con el choque contra un auto particular, provocando la muerte a una persona que se encontraba en el interior. En el sitio del suceso se encuentra personal de Carabineros investigando cómo ocurrieron los hechos.