Cadem: Aprobación del presidente Kast cae al 34% y registra su peor evaluación desde que asumió

La desaprobación al mandatario alcanzó un 61% en los encuestados. El sondeo también reveló percepciones negativas en relación a la economía nacional.

El presidente José Antonio Kast alcanzó su nivel de aprobación más bajo desde su llegada a La Moneda en marzo pasado, según la última encuesta Plaza Pública Cadem.

Según el estudio, un 61% de los encuentados desaprueba la forma en la que el mandatario está conduciendo la gestión de su gobierno.

En contraste, un 34% aprueba la administración, mientras que 5% se abstuvo de responder.





Aprobación en su peor momento

La encuesta muestra que el respaldo al presidente sufre una baja de 4 puntos respecto de la medición anterior y cayó al 34%.

Su nivel más bajo de aprobación había llegado al 37% a inicios de julio, instancia en la que su desaprobación también alcanzó cifras similares a las de ahora, con un 60%.

Esto expresa su nivel más bajo en la Cadem desde el inicio de su gobierno, en medio de cifras económicas adversas, tras conocer que el Imacec de julio, que cayó 1,5%.

El peor registro desde marzo

El histórico de aprobación presidencial semanal elaborado por Cadem permite comparar el desempeño de José Antonio Kast desde el inicio de su mandato.

El sondeo muestra una tendencia a la baja en la aprobación del presidente, la cual se mantiene a la baja por cuarta semana consecutiva.

La semana del 24 de marzo fue la primera en que la desaprobación superó a la probación del jefe de Estado. Y el hito que se desarrolló en ese momento fue el alza histórica de los combustibles

Desde entonces, la diferencia se mantiene y se amplía, configurando un escenario en que la mayoría de los consultados desaprueba la forma en que se está conduciendo el gobierno.

Evaluación a la economía de Chile

Siempre de acuerdo a la Cadem, un 82% percibe como negativa la situación económica de los consumidores en cuanto a su capacidad de compra de bienes y servicios, la cifra más desfavorable desde julio de 2014, mes en que se inició esta medición.

En esa línea, un 24% estima que la situación económica mejorará durante el segundo semestre, un 37% considera que se mantendrá sin cambios y un 36% anticipa un empeoramiento.

Por último, solo un 10% de los chilenos afirma que su presupuesto familiar le alcanza con holgura y le permite ahorrar, un 52% señala que le alcanza justo para llegar a fin de mes y un 36% indica que no le alcanza.