03/ 09/ 2026 10:32

Pdte. Kast visitó a alcalde White tras plan de asesinato en su contra: “Esta batalla la vamos a ganar”

El presidente José Antonio Kast llegó este jueves hasta la Municipalidad de San Bernardo para reunirse con el alcalde Christopher White, luego de conocerse un presunto plan para asesinarlo. En la instancia, Kast aseguró que “ninguna autoridad merece ser amenazada por el crimen organizado” y afirmó que el Estado utilizará “toda su fuerza” para perseguir a los responsables. Por su parte, White agradeció el respaldo y sostuvo que, pese a las diferencias políticas, existe un objetivo común: “Perseguir y decirle al crimen organizado que ellos son el verdadero enemigo”.