¿4 días libres? Qué viene ahora para el proyecto del feriado del 17 de septiembre y quiénes trabajarían

Si bien ha avanzado en el Congreso, aún restan varias etapas pendientes para dar una eventual promulgación de un día feriado extra, a días de las Fiestas Patrias.

A dos semanas que den inicio las Fiestas Patrias, en la Cámara de Diputados se sigue discutiendo que el próximo 17 de septiembre pueda ser feriado, al igual que el día 18 por la Independencia Nacional y el 19 por el Día de las Glorias del Ejército.

Sin embargo, aún faltan algunas etapas para que se llegue a concretar esta propuesta.

Asimismo, no beneficiaria a todos los trabajadores del país ya que, en caso de decretarse feriado, no sería irrenunciable.

Qué falta para que den feriado el 17 de septiembre

Actualmente, la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general el proyecto.

¿Qué viene ahora? A continuación te los detallamos:

Martes 8 de septiembre : Comisión de Gobierno votará en particular las indicaciones de la propuesta y despacha a Comisión de Hacienda.

: Comisión de Gobierno votará en particular las indicaciones de la propuesta y despacha a Comisión de Hacienda. Comisión de Hacienda : El presidente de la comisión, Agustín Romero, decidirá si revisar o no el proyecto.

: El presidente de la comisión, Agustín Romero, decidirá si revisar o no el proyecto. Votación en Sala : En caso de ser despachada la propuesta desde Hacienda, será votada en la Cámara Baja.

: En caso de ser despachada la propuesta desde Hacienda, será votada en la Cámara Baja. Cámara Alta : En caso de ser aprobada por la etapa anterior, será revisada y votada por la Cámara Alta.

: En caso de ser aprobada por la etapa anterior, será revisada y votada por la Cámara Alta. Promulgación y publicación: Si se aprueba el proyecto sin modificaciones, se deberá promulgar y publicar en el Diario Oficial antes del 16 de septiembre de 2026.





Quiénes trabajarían en un eventual 17 de septiembre feriado

Según las indicaciones que se han dado a conocer sobre el proyecto que busca dar feriado el 17 de septiembre, este día sería feriado normal, no irrenunciable como el 18 y 19 de septiembre.

Esto quiere decir que tanto los centros comerciales como los supermercados y otros locales de comida podrán funcionar según las condiciones que requiera la empresa.