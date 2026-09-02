A contrarreloj: Proyecto por feriado 17 de septiembre avanza en el Congreso a días de Fiestas Patrias

Pese al respaldo obtenido, el principal obstáculo hoy es el tiempo. La Comisión de Gobierno Interior de la Cámara no alcanzó a votar las indicaciones y deberá retomar el debate en una próxima sesión ordinaria.

La posibilidad de que el 17 de septiembre de 2026 sea feriado nacional dio un nuevo paso en el Congreso.

La Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general el proyecto por 9 votos a favor y 4 en contra, permitiendo que continúe su tramitación.

La iniciativa busca extender las celebraciones de Fiestas Patrias, considerando que este año el 18 de septiembre cae viernes y el 19 de septiembre sábado. De aprobarse, muchas personas podrían disfrutar de cuatro días consecutivos de descanso.

Los impulsores del proyecto argumentan que la medida favorecería el encuentro familiar, el turismo interno y sectores como la hotelería, la gastronomía, el comercio y las pequeñas empresas.

Además, recalcan que la propuesta no contempla el cierre obligatorio del comercio .





Un debate a contrarreloj

El debate no ha estado exento de cuestionamientos. Algunos parlamentarios plantearon que antes de avanzar es necesario analizar con mayor detalle el impacto económico que tendría sumar un nuevo feriado al calendario.

Entre quienes expresaron reparos estuvieron los diputados Felipe Ross (Rep), Cristián Araya (Rep) y Álvaro Jofré (PNL), quienes coincidieron en que la discusión debe realizarse con todos los antecedentes disponibles.

También lamentaron la ausencia del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien había sido invitado a la comisión para abordar las eventuales consecuencias económicas de la medida.

Desde la vereda opuesta, el autor de la moción, el diputado Marcos Barraza (PC), sostuvo que la ausencia del secretario de Estado no debería transformarse en un argumento para retrasar la iniciativa. En la misma línea, otros legisladores defendieron avanzar con la votación y evitar nuevas postergaciones.

Pese al respaldo obtenido en la comisión, el principal obstáculo hoy es el tiempo. La instancia no alcanzó a votar las indicaciones y deberá retomar el debate en una próxima sesión ordinaria.

¿Qué viene ahora?

De hecho, la iniciativa quedó programada para ser revisada nuevamente el 9 de septiembre , a pocos días de las celebraciones patrias. Esto reduce considerablemente el margen para completar todos los trámites legislativos necesarios.

Tras la sesión, la presidenta de la comisión, la diputada Joanna Pérez, reconoció que será complejo que el proyecto alcance a convertirse en ley antes del 17 de septiembre. Según explicó, su avance dependerá tanto de la voluntad de la Cámara como del respaldo que entregue el Ejecutivo.

Por ahora, el proyecto sigue vivo y avanzando en el Congreso, pero aún no existe una decisión definitiva.