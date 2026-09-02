Santiago vs comercio ambulante: Instalan portones en Barrio Meiggs y advierten que se “tomarán sectores”

El nuevo cierre está pensado para evitar la ubicación de nuevos toldos azules y delimitará el sector de Salvador Sanfuentes, entre Bascuñán Guerrero y Unión Latinoamericana.

El municipio Santiago realizó un nuevo operativo de cierre perimetral en Barrio Meiggs, con el fin de evitar la instalación de comercio ambulante y los denominados toldos azules.

Desde las 6 de la mañana equipos seguridad de la municipalidad junto con Carabineros iniciaron el retiro de puestos informales y limpieza del sector.

Luego se avanzó con la instalación de rejas en el sector de Salvador Sanfuentes, entre Bascuñán Guerrero y Unión Latinoamericana.





Arturo Urrutia, director de seguridad de la de la municipalidad de Santiago, entregó detalles de los avances del plan de intervención den Barrio Meiggs.

“La instalación del portón en la calle Bascuñán Guerrero con Salvador Sanfuentes y va a instalarse otro acá en Unión Latinoamericana. Así vamos a ir tomando sectores por sectores hasta que el ordenamiento esté a un punto que uno pueda ya retirar y habilitar las calles como corresponde”, comentó.

Por otra parte, también destacó que “no solamente se ha intervenido esto, sino que la Alameda Norte, donde hay aglomeración de público, hay desorden, no hay control, no está el Estado presente y por supuesto, es predilecto para el robo, incluso el crimen organizado”.