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Temblor hoy 2 de septiembre en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este miércoles por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Cristóbal Galleguillos
Por Cristóbal Galleguillos

Periodista Digital

Este miércoles 2 de septiembre han registrado distintos temblores en el territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Temblor hoy, miércoles 2 de septiembre en Chile

  • Magnitud: 2.8
  • Hora: 07:04 horas
  • Epicentro: 56 km al SO de Mina Collahuasi
  • Profundidad: 122 km

 

  • Magnitud: 2.8
  • Hora: 07:00 horas
  • Epicentro: 40 km al SO de Taltal
  • Profundidad: 26 km

 

  • Magnitud: 3.6
  • Hora: 05:32 horas
  • Epicentro: 81 km al E de Socaire
  • Profundidad: 231 km

 

  • Magnitud: 2.6
  • Hora: 04:49 horas
  • Epicentro: 42 km al NO de Quillagua
  • Profundidad: 44 km

 

  • Magnitud: 3.2
  • Hora: 03:27 horas
  • Epicentro: 69 km al O de San Antonio de los Cobres
  • Profundidad: 168 km

 

  • Magnitud: 2.9
  • Hora: 03:19 horas
  • Epicentro: 53 km al N de Tocopilla
  • Profundidad: 28 km

 

  • Magnitud: 3.2
  • Hora: 03:18 horas
  • Epicentro: 38 km al SO de Lebu
  • Profundidad: 33 km

 

  • Magnitud: 2.9
  • Hora: 02:59 horas
  • Epicentro: 32 km al N de Calama
  • Profundidad: 109 km

 

  • Magnitud: 2.6
  • Hora: 02:14 horas
  • Epicentro: 77 km al NE de Calama
  • Profundidad: 115 km

¿Qué hacer en caso de un sismo?

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entrega las siguientes recomendaciones ante un movimiento sísmico:

  • Mantener la calma y buscar un lugar de protección.
  • Protegerse bajo un objeto firme.
  • Cortar electricidad, gas y agua si es posible.
  • Alejarse de postes y cables eléctricos en la vía pública.
  • En eventos masivos, proteger cabeza y cuello.
  • Si se conduce por túneles o puentes, reducir la velocidad y detenerse en zona segura.

Esta nota se actualiza durante el día con los últimos sismos registrados en Chile.

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