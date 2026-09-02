Temblor hoy 2 de septiembre en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este miércoles por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Este miércoles 2 de septiembre han registrado distintos temblores en el territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Temblor hoy, miércoles 2 de septiembre en Chile

Magnitud: 2.8

2.8 Hora: 07:04 horas

07:04 horas Epicentro : 56 km al SO de Mina Collahuasi

: 56 km al SO de Mina Collahuasi Profundidad: 122 km

Magnitud : 2.8

: 2.8 Hora : 07:00 horas

: 07:00 horas Epicentro : 40 km al SO de Taltal

: 40 km al SO de Taltal Profundidad: 26 km

Magnitud : 3.6

: 3.6 Hora : 05:32 horas

: 05:32 horas Epicentro : 81 km al E de Socaire

: 81 km al E de Socaire Profundidad: 231 km

Magnitud : 2.6

: 2.6 Hora : 04:49 horas

: 04:49 horas Epicentro : 42 km al NO de Quillagua

: 42 km al NO de Quillagua Profundidad: 44 km

Magnitud : 3.2

: 3.2 Hora : 03:27 horas

: 03:27 horas Epicentro : 69 km al O de San Antonio de los Cobres

: 69 km al O de San Antonio de los Cobres Profundidad: 168 km

Magnitud : 2.9

: 2.9 Hora : 03:19 horas

: 03:19 horas Epicentro : 53 km al N de Tocopilla

: 53 km al N de Tocopilla Profundidad: 28 km

Magnitud : 3.2

: 3.2 Hora : 03:18 horas

: 03:18 horas Epicentro : 38 km al SO de Lebu

: 38 km al SO de Lebu Profundidad: 33 km

Magnitud : 2.9

: 2.9 Hora : 02:59 horas

: 02:59 horas Epicentro : 32 km al N de Calama

: 32 km al N de Calama Profundidad: 109 km

Magnitud : 2.6

: 2.6 Hora : 02:14 horas

: 02:14 horas Epicentro : 77 km al NE de Calama

: 77 km al NE de Calama Profundidad: 115 km

¿Qué hacer en caso de un sismo?