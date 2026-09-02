Temblor hoy 2 de septiembre en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos
Revisa los movimientos sísmicos registrados este miércoles por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.
Este miércoles 2 de septiembre han registrado distintos temblores en el territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).
Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.
A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.
Temblor hoy, miércoles 2 de septiembre en Chile
- Magnitud: 2.8
- Hora: 07:04 horas
- Epicentro: 56 km al SO de Mina Collahuasi
- Profundidad: 122 km
- Magnitud: 2.8
- Hora: 07:00 horas
- Epicentro: 40 km al SO de Taltal
- Profundidad: 26 km
- Magnitud: 3.6
- Hora: 05:32 horas
- Epicentro: 81 km al E de Socaire
- Profundidad: 231 km
- Magnitud: 2.6
- Hora: 04:49 horas
- Epicentro: 42 km al NO de Quillagua
- Profundidad: 44 km
- Magnitud: 3.2
- Hora: 03:27 horas
- Epicentro: 69 km al O de San Antonio de los Cobres
- Profundidad: 168 km
- Magnitud: 2.9
- Hora: 03:19 horas
- Epicentro: 53 km al N de Tocopilla
- Profundidad: 28 km
- Magnitud: 3.2
- Hora: 03:18 horas
- Epicentro: 38 km al SO de Lebu
- Profundidad: 33 km
- Magnitud: 2.9
- Hora: 02:59 horas
- Epicentro: 32 km al N de Calama
- Profundidad: 109 km
- Magnitud: 2.6
- Hora: 02:14 horas
- Epicentro: 77 km al NE de Calama
- Profundidad: 115 km
¿Qué hacer en caso de un sismo?
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entrega las siguientes recomendaciones ante un movimiento sísmico:
- Mantener la calma y buscar un lugar de protección.
- Protegerse bajo un objeto firme.
- Cortar electricidad, gas y agua si es posible.
- Alejarse de postes y cables eléctricos en la vía pública.
- En eventos masivos, proteger cabeza y cuello.
- Si se conduce por túneles o puentes, reducir la velocidad y detenerse en zona segura.
Esta nota se actualiza durante el día con los últimos sismos registrados en Chile.