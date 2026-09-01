¿Quién es el Indio Juan? El delincuente que se fugó de cárcel vestido de gendarme y que planeó matar al alcalde White

El sujeto, condenado por femicidio y protagonista de una fuga desde la ex Penitenciaría en febrero, habría planeado junto a una banda criminal un atentado contra el alcalde de San Bernardo.

Juan Flores Valenzuela, alias “El Indio Juan”, fue detenido este lunes por personal de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la Policía de Investigaciones (PDI).

El sujeto fue capturado en la población La Bandera, en la comuna de San Ramón, tras un amplio operativo.

Quién es “El Indio Juan”

“El Indio Juan” es el apodo con el que se conoce a Juan Flores Valenzuela, un delincuente de amplio prontuario y vinculado principalmente con bandas de crimen organizado y narcotráfico.

Hace años fue condenado por el femicidio de su expareja, registrado en 2021, crimen que le valió ser recluido en la ex Penitenciaría, lugar donde cumplía condena desde noviembre de 2024.

Tiempo después, en febrero de este año, el propio Flores Valenzuela y otro recluso identificado como Tomás González Quesada protagonizaron una insólita fuga desde el mencionado recinto penal disfrazados de gendarmes.

Captura y plan para matar al alcalde White

En las últimas horas, a propósito de su captura, se destaparon antecedentes —entre ellos, escuchas telefónicas— que daban cuenta de que “El Indio Juan” estaba en contacto con un grupo delictual que planeaba un atentado contra el alcalde de San Bernardo, Christopher White.

Lo anterior como represalia por las acciones que el municipio ha emprendido en el combate al narcotráfico, así como parte de una búsqueda para consolidar el control territorial en sectores críticos de la comuna, como las poblaciones Santa Rosa de Lima y San Esteban.

Según las comunicaciones interceptadas por PDI, la banda criminal planeaba ejecutar el asesinato contra el edil antes del 18 de septiembre de este año.