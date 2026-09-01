Orrego y Codina respaldan a White tras plan de Indio Juan para asesinarlo: Actualizan su estado de salud

Según se dio a conocer este martes, escuchas telefónicas permitieron detectar una planificación orquestada por el delincuente conocido como Indio Juan para atentar contra la vida del jefe comunal, situación que derivó en medidas especiales de protección.

Gran conmoción generó la revelación de un presunto plan para asesinar al alcalde de San Bernardo, Christopher White, que habría sido detectado en el marco de una investigación del Ministerio Público vinculada al delincuente conocido como el “Indio Juan”, quien escapó de la ex Penitenciaría vestido de gendarme.

Según se informó, escuchas telefónicas permitieron detectar una planificación para atentar contra la vida del jefe comunal, situación que derivó en medidas especiales de protección.

Tras conocer los antecedentes, White sufrió una descompensación y debió ser atendido en un centro asistencial.

Orrego: “No lo podemos aceptar como normal”

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, calificó el hecho como un episodio sin precedentes.

“ Algo absolutamente inédito que no podemos aceptar como normal. Habíamos sabido de amenazas, pero un plan concreto, con nombres, con caras, es absolutamente inédito y puede significar un punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado”, afirmó.





Orrego destacó además el trabajo investigativo que permitió detectar la amenaza antes de que pudiera concretarse. Sin embargo, advirtió que el peligro no se limita al delincuente detenido.

“No es solamente el Indio Juan, eso es lo más peligroso. Hay una persona detenida y hay personas prófugas. Tenemos que destinar todos los recursos necesarios para dar con esta banda”, sostuvo.

El gobernador también vinculó la amenaza con el trabajo que White ha realizado en San Bernardo. “Ha sido probablemente uno de los alcaldes que ha dado una pelea frontal contra el crimen organizado. Ha luchado directamente contra el delito y eso lo ha puesto en primera línea”, señaló.

Codina anunció reforzamiento de seguridad para White

Por su parte, el delegado presidencial metropolitano, Germán Codina, acudió al recinto de salud para expresar su apoyo al alcalde y transmitirle la solidaridad del gobierno. “Conversé con él y lo veo firme en sus convicciones y en su valentía para seguir enfrentando la delincuencia”, indicó.

Codina confirmó que el Ministerio Público determinó reforzar las medidas de seguridad para White tras detectar la planificación del atentado , la que, según los antecedentes conocidos, podría haberse concretado antes de las celebraciones de Fiestas Patrias.

El delegado enfatizó que este caso refleja el avance del crimen organizado y la necesidad de fortalecer las herramientas para combatirlo.

“Esto demuestra una vez más lo importante de sacar adelante la agenda contra el crimen organizado y el terrorismo. Necesitamos más herramientas para enfrentar a estas bandas”, afirmó.

“Estamos frente a un hecho cierto, muy grave. Es un atentado contra una autoridad elegida democráticamente y, de cierta forma, también contra la democracia”, advirtió.