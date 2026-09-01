01/ 09/ 2026 14:29

Ministro Arrau reacciona a falso diplomático de “Lemuria”: “No hay que perder la capacidad de reírse”

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, se refirió esta tarde a la detención de un hombre de nacionalidad chilena que fingió inmunidad diplomática de la ficticia “República de Lemuria” durante un control de fiscalización en la Ruta 5. En sus declaraciones a la prensa, además de tomar el episodio con humor, le recordaron el reciente arresto de Rosamel Fierro en Carahue, región de La Araucanía.