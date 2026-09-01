“No es falsa, es de otra nacionalidad”: Habla chileno que simuló ser diplomático de la “Republica de Lemuria”

El sujeto insistió en que tanto su patente como su documentación estaban en regla, pues eran de otra nacionalidad y apeló al “ejercicio del derecho de la autodeterminación”.

El hombre de 51 años detenido por Carabineros tras ser sorprendido circulando con placas patentes que simulaban ser diplomáticas de la ficticia República de Lemuria, entregó su versión de los hechos.

El sujeto fue fiscalizado en un procedimiento en la Ruta 5 Norte, en el que la autoridad policial advirtió que las patentes de color celeste no correspondían a las utilizadas por vehículos diplomáticos acreditados en Chile.

Además, portaba documentación en la que se identificó como “Martín Carlos Adrián Lemurión” y, tras ser consultado por los papel en el que decía ser diplomático de este país ficticio, aseguró que se trataba del “ejercicio del derecho de la autodeterminación”.





El hombre argumentó que eso “está incluido en el artículo 5, apartado 2 de la Constitución, en el cual se señala que el Estado debe respetar los derechos naturales de las personas y los tratados internacionales ratificados por Chile”.

“En cuanto a eso, el artículo N° 1 del Pacto de Derecho Civil y Político de Nueva York dice que el Estado debe respetar la autodeterminación de las personas. Y eso implica que uno puede declararse independiente”, insistió.

En cuanto a la documentación, señaló que “independiente de mi declaración de autodeterminación, era la que yo presenté. Y además es otra nacionalidad, no es falsa, sino que es de otra nacionalidad“.

Respecto a las patentes, que Carabineros identificó como falsas, el sujeto aseguró que a su juico está en regla ya que “la patente anterior blanca del vehículo fue cancelada en el registro civil el año 2022 y fue ratificada el 2023″.

“Ahora yo tengo que aclarar esto con el registro civil, porque no puede ser que me acusen de patente falsa, porque la patente fue devuelta, fue rota por el registro civil, la patente fue cancelada”, insistió .

Revisa aquí la declaración