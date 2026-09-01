“República de Lemuria”: Chileno creó su propio país, se hizo pasar por diplomático y terminó detenido

El procedimiento ocurrió a la altura del kilómetro 20, cuando personal policial detectó que las patentes celestes no correspondían a las utilizadas por vehículos diplomáticos acreditados en Chile.

Un hombre de 55 años fue detenido por Carabineros en la Ruta 5 Norte luego de ser fiscalizado mientras conducía un vehículo con unas particulares placas patentes que simulaban ser diplomáticas y que señalaban pertenecer a la ficticia República de Lemuria.

El procedimiento ocurrió a la altura del kilómetro 20, cuando personal policial detectó que las patentes celestes no correspondían a las utilizadas por vehículos diplomáticos acreditados en Chile .

Al ser controlado, el conductor se negó a entregar su identidad y aseguró que pertenecía al cuerpo diplomático de la supuesta embajada de Lemuria, por lo que, según Carabineros, se procedió a su detención por ocultación de identidad.





Sujeto contaba con documentación falsa

Posteriormente, las diligencias permitieron establecer que se trataba de un ciudadano chileno. Además, los funcionarios determinaron que la licencia de conducir que portaba también era falsa y estaba confeccionada con antecedentes de la inexistente república.

El sujeto incluso habría creado documentos para respaldar su supuesto estatus diplomático, entre ellos una identificación en la que figuraba como “embajador de paz”, además de las placas patentes utilizadas en su automóvil.

De acuerdo con los antecedentes entregados por Carabineros, el hombre habría confeccionado toda esta documentación con el objetivo de burlar la ley y deberá pasar a control de detención.