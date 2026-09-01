PDI sella acuerdo inédito: Chile y policía boliviana pactan alianza contra crimen organizado

La cita celebrada en La Paz abordó el combate al crimen organizado transnacional, la seguridad fronteriza y otros fenómenos delictivos que requieren una respuesta coordinada entre ambos países.

Chile y Bolivia dieron un paso clave contra el crimen organizado tras concretar la primera cita de altos mandos entre la PDI y la Policía Boliviana orientada al intercambio de información, experiencias y buenas prácticas policiales.

El encuentro denominado RAMPOL reunió en La Paz al director de la PDI, Eduardo Cerna, y autoridades altiplánicas para coordinar operativos directos e inteligencia compartida.

En la cita participaron el ministro boliviano del Gobierno del Interior, Marco Antonio Oviedo, el subcomandante Juan Peña y el cónsul chileno Roberto Ruiz, marcando un hito diplomático y policial.

Las autoridades centraron la agenda en frenar bandas transnacionales, tráfico de drogas y delitos fronterizos que impactan directamente en la seguridad comunitaria del país.





Las claves del acuerdo entre Chile y Bolivia

Desde la PDI destacaron que el acuerdo permitirá habilitar canales directos y rápidos ante investigaciones complejas que cruzan los límites territoriales de ambas naciones.

Esta coordinación estratégica busca responder con rapidez frente a la movilidad de grupos delictivos que operan en los pasos cordilleranos y zonas urbanas de la región.

La cumbre se suma al trabajo para reactivar la agenda bilateral, donde también destaca el impulso al Comité de Frontera e Integración entre Santiago y La Paz.

Con este hito, la PDI consolida un espacio de cooperación permanente que promete reforzar el control en el norte chileno y elevar los estándares de seguridad pública.